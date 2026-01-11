Tragedia di Capodanno in Svizzera | Postiglione piange la giovane Alice
A Capodanno, la comunità di Postiglione piange la perdita di Alice Kallergis, 15 anni, tra le vittime della tragedia al disco-bar Le Constellation a Crans-Montana, Svizzera. La giovane ragazza ha perso la vita in un evento che ha sconvolto l’intera regione, lasciando un dolore profondo tra familiari e amici. La notizia ha suscitato grande cordoglio e riflessione sulla sicurezza di eventi pubblici.
