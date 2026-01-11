Tragedia aerea in Colombia | Yeison Jimenez e la band perdono la vita il cantante aveva sognato l’incidente

Una tragedia aerea ha colpito la Colombia, coinvolgendo Yeison Jimenez, noto cantante di musica popolare, e cinque membri del suo staff. L’incidente è avvenuto dopo il decollo da Medellín, vicino a Paipa, lasciando sgomenta le comunità locali. Jimenez, 34 anni, aveva recentemente descritto un sogno premonitore legato a un incidente, rendendo questa perdita ancora più dolorosa e inattesa.

Un sogno premonitore e il dramma dopo il decollo da Medellin. Una tragedia ha scosso la Colombia sabato scorso: Yeison Jimenez, 34 anni, pop star della musica popolare colombiana, e cinque membri del suo staff sono morti in un incidente aereo vicino a Paipa, Boyacá. L'aereo leggero privato, un bimotore turboelica N325FA, si è schiantato pochi istanti dopo il decollo verso Medellín, città dove il cantante avrebbe dovuto esibirsi. Video pubblicati sui social mostrano il velivolo in difficoltà in fase di decollo, prima di precipitare e prendere fuoco in un campo vicino alla pista. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento dalle autorità dell' Aeronautica Civile colombiana, anche se testimoni parlano di un possibile guasto a uno dei due motori.

Tragedia in Colombia, aereo privato si schianta e prende fuoco dopo il decollo: nessun sopravvissuto - A perdere la vita, secondo quanto reso noto, anche il popolare cantante Yeison Jimenez. affaritaliani.it

Morto in un incidente aereo il cantante Yeison Jiménez. Le sue angosciose parole in un’intervista: “Sogno questa maledetta cosa, di salire su un aereoplano che si schianta” - Il cantante colombiano 34enne aveva raccontato di sognare ripetutamente di morire in uno schianto aereo. ilfattoquotidiano.it

