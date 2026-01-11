Traffico Roma del 11-01-2026 ore 14 | 30

Traffico e interventi a Roma il 11 gennaio 2026 alle 14:30. In zona Primavalle, si segnala la chiusura di Largo Millesimo 3B a Taggia e di via di Torrevecchia. Chiuse anche via Edmondo De Amicis a Trieste tra Piazzale dello Stadio Olimpico e via della Camilluccia, e via Garlasco a Palmarola. A partire dal 15 gennaio entrerà in vigore la zona 30 nel centro storico. Per ulteriori dettagli, consultare il sito

Luceverde Roma ben Trovati nel quartiere di Primavalle la polizia locale Cesena la chiusura al traffico di Largo Millesimo 3B a Taggia e via di Torrevecchia attenzione alla segnaletica via Edmondo De Amicis Trieste chiusa tra i Piazzale dello Stadio Olimpico e via della Camilluccia a Palmarola a chiusa però lavora Gine via Garlasco l'intersezione con via Taleggio novità in arrivo dal Comune di Roma la mobilità Eugenio Patanè annunciato a partire da giovedì 15 gennaio l'avvio della cosiddetta zona 30 Si tratta di un provvedimento che stabilisce che all'interno il perimetro ZTL centro storico si trova a viaggiare sempre e comunque al massimo a 30 km orari provvedimento che già da diversi anni interesse del 49% di queste strade si alla alla ZTL del centro che coinvolge diverse arterie tra cui via Arenula via Bissolati e via XX Settembre anche le tutta la giornata di oggi fermi per lavori la ferrovia Termini Celle disposte data Che corse sostitutive con l'autobus 105 che copre l'intera tratta della ferrovia per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 10:25 - Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale ... romadailynews.it

Roma, gregge di pecore sul raccordo: traffico in tilt all’altezza della Tiburtina ift.tt/NJMyaXl x.com

Roma, pecore invadono il Raccordo: traffico paralizzato Gli automobilisti sul Grande Raccordo Anulare sono rimasti bloccati all’altezza di Tiburtina in entrambe le direzioni. La causa Un gregge di pecore che ha invaso la carreggiata occupando tutte le c - facebook.com facebook

