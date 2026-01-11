Benvenuti alla consueta sintesi del traffico a Roma. Oggi, 11 gennaio 2026, alle 08:30, la situazione generale risulta nella norma, con alcune chiusure temporanee e lavori in corso. Segnalate variazioni sulla viabilità in quartieri come Primavalle e zone del centro storico, dove entrerà in vigore la zona 30. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito ufficiale o i canali di informazione locali.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto e buona domenica giornata caratterizzata da traffico nella norma non vuole principali strade cittadine con spostamenti a breve o medio raggio tipici di questo periodo sul fronte della transitabilità nel quartiere di Primavalle la polizia locale Ci Segnala la chiusura al traffico di Largo Millesimo per via Taggia e via di Torrevecchia attenzione alla segnaletica la parola chiusa per una voragine via Garlasco all'intersezione con via Taleggio via Edmondo De Amicis resta chiusa tra il Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia novità in arrivo al Comune di Roma l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè annunciato a partire da giovedì 15 gennaio l'avvio della cosiddetta zona 30 Si tratta di un provvedimento che stabilisce che all'interno del perimetro della ZTL centro storico si dovrà viaggiare sempre Comunque al massimo a 30 km orari provvedimento che comunque già da diversi anni interessa è la 49% di queste strade si allarga in fin area della ZTL del centro coinvolte diverse arterie tra cui via Arenula a via Bissolati e via XX Settembre e anche per tutta la giornata di oggi è ferma per lavori la ferrovia termini Centocelle risposte da Atac corse sostitutive con l'autobus 105 che copre l'intera tratta della ferrovia maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

