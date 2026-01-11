Tra le pagine la Cina una rivoluzione e cinque scrittrici

Alle 16, al Centro Documentazione Donna (Cdd) di via Terranuova 12b, si svolgerà un incontro dedicato alla Cina, alla sua storia rivoluzionaria e alle cinque scrittrici che hanno contribuito alla sua letteratura. L’evento, in presenza e online, offre l’opportunità di approfondire temi culturali e storici in un contesto di confronto aperto e rispettoso.

Oggi, alle 16, al centro documentazione donna (Cdd), in via Terranuova 12 b, incontro in presenza e online. Sacha Rosel parla di ’ Una rivoluzione tutta per sé. Cinque scrittrici nella Cina moderna ’ (Odoya edizioni, 2025). Nel corso dell’incontro, l’autrice parlerà del suo saggio ’Una rivoluzione tutta per sé’, che si concentra su un periodo storico compreso fra il 1927 e il 1949 attraverso la vita e la voce di cinque grandi scrittrici cinesi: Ding Ling, Xiao Hong, Yang Gang, Zhang Ailing e Fengzi. Sacha Rosel analizzerà i simboli presenti in alcuni racconti delle cinque autrici, mostrando come ciascuna di loro possa essere definita rivoluzionaria nel cercare di andare oltre i confini spaziali, politici e di genere imposti alle donne cinesi dagli uomini e dalla società patriarcale dell’epoca moderna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra le pagine la Cina, una rivoluzione e cinque scrittrici Leggi anche: A chiare lettere, la rassegna che "accende la luce" su cinque scrittrici italiane del ‘900 Leggi anche: La Cina ha sospeso per un anno le restrizioni all’esportazione su cinque minerali strategici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tra le pagine la Cina, una rivoluzione e cinque scrittrici; Visualizza Notizie Tessili. Tra le pagine la Cina, una rivoluzione e cinque scrittrici - Oggi, alle 16, al centro documentazione donna (Cdd), in via Terranuova 12 b, incontro in presenza e online. ilrestodelcarlino.it

ItineranTrip. Daniel Deuschle · Voyager. Vuoi la mia GUIDA DELLA CINA GRATIS Con itinerario completo + tutte le info essenziali per organizzare il tuo viaggio La condivido gratuitamente per un tempo limitato; poi tornerà a pagamento Cosa fare per - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.