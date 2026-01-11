Toscani | Bersani ' ' 4 pirla in meno' il mio ricordo di un artista geniale e generoso'

Da iltempo.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bersani ricorda con affetto e rispetto l'artista toscano, sottolineando l'importanza di essere autentici e generosi nel comunicare. La sua riflessione invita a riflettere sul ruolo delle istituzioni e sulla necessità di trasparenza e coraggio nel trasmettere i propri messaggi, valori fondamentali anche nel contesto politico e amministrativo. Un ricordo che invita alla sincerità e al rispetto del lavoro e della memoria di chi ha lasciato un segno significativo.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Che lezione per noi politici e amministratori! Un'istituzione, se vuole arrivare col suo messaggio, deve metterci la faccia e rischiarla. Se no, la comunicazione se ne va come acqua sul marmo, come un costoso belletto che fai a te stesso. Un episodio che lasciò il segno, come sempre con Toscani. Un artista geniale e generoso che concepiva il mestiere come una battaglia civile senza riparo e senza sconti. Impossibile non rimpiangerlo". Lo scrive Pier Luigi Bersani in un ricordo di Oliviero Toscani sul sito Compagno il mondo. Bersani ricorda un episodio di alcuni anni fa: "Di fronte a una vera strage di ragazze e ragazzi, fin dai primi anni 80 in Regione Emilia-Romagna avevamo ingaggiato una battaglia per la sicurezza stradale" e "nel 1993, Oliviero Toscani, che evidentemente era a conoscenza delle nostre iniziative, offrì di darci una mano gratuitamente con una sua interpretazione del nostro messaggio da utilizzare per una campagna di manifesti", scrive l'ex leader del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

