Torrente in pericolo e vincoli paesaggistici ignorati il Comitato 3S mette sott' accusa l' impianto per i rifiuti a Mili

Il Comitato civico Messina 3S esprime preoccupazioni riguardo all’impianto di trattamento dei rifiuti previsto a Mili-Moleti, evidenziando rischi per il torrente e la violazione dei vincoli paesaggistici. Sotto la guida dell’ingegnere Gaetano Sciacca, si sottolineano possibili conseguenze in caso di calamità e si chiede maggiore attenzione alla tutela ambientale e alla conformità alle norme.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.