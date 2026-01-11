Torrente in pericolo e vincoli paesaggistici ignorati il Comitato 3S mette sott' accusa l' impianto per i rifiuti a Mili

Da messinatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato civico Messina 3S esprime preoccupazioni riguardo all’impianto di trattamento dei rifiuti previsto a Mili-Moleti, evidenziando rischi per il torrente e la violazione dei vincoli paesaggistici. Sotto la guida dell’ingegnere Gaetano Sciacca, si sottolineano possibili conseguenze in caso di calamità e si chiede maggiore attenzione alla tutela ambientale e alla conformità alle norme.

Un torrente in pericolo, vincoli paesaggistici ignorati e possibili responsabilità in caso di calamità: il Comitato civico Messina 3S, guidato dall’ingegnere Gaetano Sciacca, solleva nuove preoccupazioni tecniche sull’impianto di trattamento della frazione umida dei rifiuti previsto a Mili-Moleti. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Impianto rifiuti di Mili, il comitato risponde al sindaco

Leggi anche: L'impianto per i rifiuti a Mili, il Tar verso la decisione: i lavori non sono ancora cominciati

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.