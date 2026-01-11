Tootsie la nuova coppia è formata da Paolo Conticini e Mauro Casciari per la regia di Piparo

Tootsie torna in scena nel 2026 con una nuova coppia di protagonisti, Paolo Conticini e Mauro Casciari. La produzione è firmata da Massimo Romeo Piparo, che ha curato la regia e l’adattamento. Di seguito, tutte le date della tournée, per assistere allo spettacolo in diverse città italiane durante l’anno.

Tootsie, la nuova coppia è formata da Paolo Conticini e Mauro Casciari per la regia e l’adattamento di Massimo Romeo Piparo: tutte le date della tournée 2026. Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto nel Tour della scorsa stagione, torna in scena nei teatri italiani Tootsie, il Musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l’indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman. Sul palcoscenico del Teatro Sistina dal 22 gennaio al 1 febbraio, lo spettacolo sarà in tour in diverse città italiane: attualmente in scena a Imola, poi Vicenza, Firenze, Messina, Imperia, Modena, Bolzano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

