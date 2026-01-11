Ti taglio mani e piedi e nelle ferite ci metto il sale Giudice convalida arresto del marito che ha preso a forchettate la moglie

Un marito ha aggredito la moglie con una forchetta, provocandole ferite gravi. La donna, dopo aver tentato di ottenere aiuto alla guardia medica chiusa, è stata aggredita al ritorno a casa, mentre parlava con un conoscente. Il giudice ha convalidato l’arresto del marito, evidenziando la gravità dell’episodio. L'episodio evidenzia i rischi di violenza domestica e l’importanza di interventi tempestivi.

ANCONA - Era andata alla guardia medica del centro ma l’aveva trovata chiusa. Nel tornare a casa, in autobus, aveva incontrato un conoscente per la strada e mentre ci parlava era arrivato il marito che, vedendola parlare con un altro uomo, era andato su tutte le furie. Mentre la riportava a casa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Napoli, minacce alla moglie: "Ti taglio la testa". Le registrazioni che incastrano un 55enne e fanno scattare l'arresto

