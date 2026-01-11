' Thieving Days' | prosegue la raccolta fondi per il cortometraggio western in salsa romagnola
È in corso su GoFundMe la campagna di raccolta fondi per “Thieving Days”, un cortometraggio western ambientato in Romagna. Scritto e diretto da Clara Ferri, regista e sceneggiatrice cesenate, il progetto mira a sostenere la realizzazione di un’opera indipendente che unisce il genere western a elementi locali. La campagna rappresenta un’occasione per contribuire alla produzione di un lavoro originale e di qualità nel panorama cinematografico indipendente italiano.
Prosegue la raccolta fondi su GoFundMe per “Thieving Days (Giorni di Furto)”, il nuovo cortometraggio indipendente scritto e diretto da Clara Ferri, sceneggiatrice e regista cesenate. Il film entrerà in produzione a gennaio 2026, con riprese tra le colline romagnole e i luoghi dell’infanzia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
La regista di Cesenatico Clara Ferri nel 2026 girerà il cortometraggio ’Thieving days’. - facebook.com facebook
