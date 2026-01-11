Thiago Almada Juve resiste questa idea per la trequarti bianconera | può lasciare immediatamente l’Atletico Madrid! Ultime

Thiago Almada potrebbe lasciare immediatamente l’Atletico Madrid per approdare alla Juventus, rafforzando la trequarti bianconera. La volontà del giocatore di trovare spazio e partecipare ai prossimi Mondiali rende questa opzione concreta, mantenendo viva l’ipotesi di un trasferimento. La Juventus valuta le possibilità, considerando il profilo tecnico del trequartista e le opportunità di mercato attuali. Resta da seguire l’evolversi della situazione nei prossimi giorni.

Thiago Almada Juve: chiuso all’Atletico, il fantasista vuole giocare per non perdere il treno Mondiale, opzione viva per i bianconeri. Il mercato di gennaio riserva spesso occasioni inaspettate, legate a talenti che non stanno trovando il minutaggio sperato nei rispettivi top club. È esattamente questo lo scenario che potrebbe portare Thiago Almada in orbita bianconera, un nome che sta rimbalzando con insistenza nelle ultime ore. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Tuttosport, il trequartista argentino è ormai chiuso nelle gerarchie di Diego Simeone all’Atletico Madrid. Nonostante le grandi aspettative al suo arrivo, il classe 2001 ha faticato a imporsi come titolare inamovibile nello scacchiere dei Colchoneros, finendo spesso in panchina nelle gare decisive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

