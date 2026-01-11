The White Lotus 4 la nuova serie sarà girata in un castello sulla Costa Azzurra

La quarta stagione di The White Lotus sarà ambientata nel Château de la Messardière, un elegante castello sulla Costa Azzurra a Saint-Tropez. La location, nota per il suo fascino storico e la vista sul mare, offrirà un contesto raffinato per la nuova stagione della serie. La scelta di questa prestigiosa dimora sottolinea l’attenzione per ambientazioni di pregio e atmosfere sofisticate, caratterizzando ulteriormente il racconto.

La quarta stagione di The White Lotus avrà come set principale il castello a 5 stelle Château de la Messardière a Saint-Tropez, location di lusso tra storia, mare e misteri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: La quarta stagione di The White Lotus sarà girata in Francia, tra la Costa Azzurra e Parigi (ma non si sa ancora in quale hotel) Leggi anche: The white lotus 4 nuova stagione in costa azzurra Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. The White Lotus 4 sarà girata al Château de La Messardière; The White Lotus 4: ecco la location principale della nuova stagione; The White Lotus 4 ha scelto la Francia: svelato l'hotel di lusso in cui verrà girata la stagione; 'The White Lotus' sbarca a Saint-Tropez per la Stagione 4. The White Lotus 4, la nuova serie sarà girata in un castello sulla Costa Azzurra - La quarta stagione di The White Lotus avrà come set principale il castello a 5 stelle Château de la Messardière a Saint- fanpage.it

The White Lotus 4 sarà girata al Château de La Messardière - Il palazzo ottocentesco, trasformato in hotel di lusso, ospiterà la prossima stagione della serie Hbo, secondo quanto riportato da Variety Sarà il lussuosissimo Château de La Messardière di Saint- tg24.sky.it

The White Lotus 4 sarà girata al Château de La Messardière x.com

Catalogo HBO Max Italia in arrivo a gennaio 2026: Industry, stagione 4 (disponibili anche la 1, 2 e 3), data precisa da confermare A Knight of the Seven Kingdoms, stagione 1, dal 18 gennaio House of The Dragon The Last of Us The White Lotus Euphoria IT: - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.