The Voice Kids 2026 le squadre dopo la prima puntata delle Blind

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria: La prima puntata di The Voice Kids 2026 ha segnato l'inizio delle Blind Auditions, con i giovani talenti che hanno mostrato le loro doti vocali davanti ai coach. Condotto da Antonella Clerici, il programma vede la partecipazione di Loredana Bertè, Nek, Arisa e il duo Clementino-Rocco Hunt. La serata ha dato il via a una nuova edizione del talent show dedicato ai bambini, trasmesso su Raiuno.

Milano, 11 gennaio 2026 - Prima puntata e prime Blind Auditions per The Voice Kids 2026. Nella serata di sabato 10 gennaio su Raiuno è andata in onda la prima serata della nuova edizione del talent show musicale per bambini condotto da Antonella Clerici con la partecipazione in qualità di coach di Loredana Bertè, Nek, Arisa e il duo Clementino-Rocco Hunt. La serata d’esordio di questa edizione ha avuto come super ospite la cantautrice Malika Ayane. Le squadre. Nella puntata di sabato 10 gennaio di ‘The Voice Kids’ si sono visti sul palco diversi baby talenti, molti dei quali hanno lasciato senza parole pubblico e coach. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - The Voice Kids 2026, le squadre dopo la prima puntata delle Blind Leggi anche: The Voice Kids, le squadre dopo la prima puntata delle Blind Leggi anche: The Voice Senior: Arisa e Nek duettano insieme, le squadre dopo la prima puntata delle Blind Auditions Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. The Voice Kids, al via le 'Blind Auditions'. Il duetto da brividi di Bertè-Arisa; The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità; The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte); The Voice Kids 2026: al via su Rai 1 dal 10 gennaio. The Voice Kids, le squadre dopo la prima puntata delle Blind - Super ospite della serata di sabato 10 gennaio del talent show condotto da Antonella Clerici è stata la cantautrice Malika Ayane ... quotidiano.net

The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte) - Nella puntata di The Voice Kids, penitenze per Loredana e Arisa, che duettano e travolgono tutti, mentre Clerici, Clementino e Rocco Hunt piangono: cosa è successo ... libero.it

The Voice Kids 2026 con Antonella Clerici su Rai1: giudici, coach e anticipazioni - Al via la nuova edizione di The Voice Kids 2026, il talent show musicale con Antonella Clerici. superguidatv.it

The Voice Kids' INSANE Quickest Chair Turns Shocked Everyone!

Il team di “The Voice Kids” (in onda ogni sabato su Rai1) al completo dal profilo social di “Clementino” - facebook.com facebook

La cena perfetta il sabato sera in attesa di The Voice Kids: x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.