Dopo la prima puntata di The Voice Kids 2026, andata in onda sabato 10 gennaio su Raiuno, sono state formate le prime squadre con le Blind Auditions. La serata, condotta da Antonella Clerici, ha visto la partecipazione dei coach Loredana Bertè, Nek, Arisa e il duo Clementino-Rocco Hunt. Un gesto di Antonella Clerici ha attirato l’attenzione, segnando l’inizio di questa nuova edizione del talent dedicato ai giovani talenti musicali.

Milano, 11 gennaio 2026 - Prima puntata e prime Blind Auditions per The Voice Kids 2026. Nella serata di sabato 10 gennaio su Raiuno è andata in onda la prima serata della nuova edizione del talent show musicale per bambini condotto da Antonella Clerici con la partecipazione in qualità di coach di Loredana Bertè, Nek, Arisa e il duo Clementino-Rocco Hunt. La serata d’esordio di questa edizione ha avuto come super ospite la cantautrice Malika Ayane. Le squadre. Nella puntata di sabato 10 gennaio di ‘The Voice Kids’ si sono visti sul palco diversi baby talenti, molti dei quali hanno lasciato senza parole pubblico e coach. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - The Voice Kids 2026, le squadre dopo la prima puntata delle Blind e il gesto di Antonella Clerici

Leggi anche: The Voice Kids 2026, le squadre dopo la prima puntata delle Blind

Leggi anche: The Voice Kids, le squadre dopo la prima puntata delle Blind

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

The Voice Kids, al via le 'Blind Auditions'. Il duetto da brividi di Bertè-Arisa; The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità; The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte); The Voice Kids 2026: al via su Rai 1 dal 10 gennaio.

The Voice Kids, le squadre dopo la prima puntata delle Blind - Super ospite della serata di sabato 10 gennaio del talent show condotto da Antonella Clerici è stata la cantautrice Malika Ayane ... quotidiano.net