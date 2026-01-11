The Elder Scrolls Online | presentate stagioni e programma dei contenuti per il 2026

The Elder Scrolls Online annuncia le stagioni e il calendario dei contenuti previsti per il 2026, segnando una nuova fase di sviluppo del gioco. La piattaforma si prepara a rinnovare la propria offerta attraverso aggiornamenti stagionali e una strategia di contenuti più strutturata, con l’obiettivo di offrire ai giocatori un’esperienza più coerente e sostenibile nel tempo.

The Elder Scrolls Online si prepara a una profonda riorganizzazione della propria struttura di aggiornamenti. ZeniMax Online Studios ha annunciato l’introduzione delle stagioni, un nuovo modello pensato per offrire contenuti tematici, ricompense e miglioramenti a cadenza regolare nel corso dell’anno. Ogni stagione avrà una durata di tre mesi e includerà contenuti di gameplay gratuiti per tutti i possessori del gioco base, senza costi aggiuntivi. Zone, storie, dungeon, sistemi, classi o rami di abilità saranno infatti accessibili simultaneamente a tutta la community, segnando un cambio di passo rispetto al modello basato su capitoli e DLC separati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

