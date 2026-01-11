Thailandia addio anche io non partirò | aumentano le testimonianze dei clienti di Antonella Ago irreperibile da giorni
Aumentano le testimonianze di clienti di Antonella Ago, ormai irreperibile da giorni, che annunciano di non partire più per le Filippine e la Thailandia, programmando di presentare denuncia nelle prossime settimane. La vicenda solleva interrogativi sulla sua assenza e sulle modalità di gestione dei viaggi, suscitando attenzione e preoccupazione tra coloro che avevano pianificato le proprie trasferte.
Fano, 11 gennaio 2026 – Non ha ancora presentato denuncia, lo farà nei prossimi giorni, ma sa già che il viaggio per le Filippine e la Thailandia, con partenza il 21 gennaio, è sfumato. E’ quanto capitato a Benedetta Pagnoni di Underskin tatoo studio, in corso Matteotti 162, anche lei tra i clienti dell’agenzia Il Vicolo dei Viaggi, la cui titolare Antonella Ago è irreperibile da qualche giorno. “Attraverso l’agenzia – racconta Benedetta – avevamo acquistato e saldato due biglietti aerei di andata e ritorno per 1450 euro per il nostro viaggio nelle Filippine e in Thailandia. Sono riuscita a verificare, chiamando la compagnia Air China, che i voli sono stati prenotati, ma non pagati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
