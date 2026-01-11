Tesoretto da 32mila euro per lo sport | ecco chi agguanta i contributi

La Giunta comunale di Fano ha approvato un contributo di 32mila euro destinato allo sport, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel sostenere le attività sportive locali. Questa decisione riflette l’attenzione dell’amministrazione alla crescita e allo sviluppo dello sport come elemento di coesione sociale e di valorizzazione del territorio. Di seguito, i dettagli sul destinatario e le modalità di assegnazione di questi fondi.

La Giunta comunale di Fano ha chiuso il 2025 con un atto che, più di altri, racconta la propria idea di sport e di città. Con una deliberazione approvata a fine dicembre sono stati assegnati 32.700 euro di contributi straordinari a favore di associazioni e società sportive che nel corso dell'anno hanno organizzato eventi ritenuti di interesse per la comunità fanese. Il contributo più consistente, 4mila euro, è andato alla Virtus Volley Fano, per due appuntamenti di richiamo come la Boy League e la Fano Twelve Cup, tornei giovanili che portano in città squadre, famiglie e presenze turistiche. Una scelta che segnala come lo sport giovanile organizzato su larga scala venga considerato strategico, anche per la visibilità esterna di Fano.

