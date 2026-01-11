Terribile incendio in Italia grattacielo in fiamme! Evacuate centinaia di persone alcuni portati in ospedale

Da thesocialpost.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte italiana, un incendio ha coinvolto un grattacielo, causando l’evacuazione di centinaia di persone. Alcuni sono stati trasportati in ospedale a seguito delle ferite riportate. L’evento ha provocato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità, che stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

Il buio della notte è stato improvvisamente squarciato da un odore acre e pungente, un segnale silenzioso ma letale che si è insinuato nelle fessure delle porte mentre centinaia di persone erano ancora immerse nel sonno. In pochi istanti, il silenzio dei corridoi è stato sostituito dal grido d’allarme dei rilevatori e dal rumore frenetico di passi che cercavano una via d’uscita in una nebbia scura e impenetrabile. Molti abitanti si sono ritrovati prigionieri sui propri balconi, osservando le luci blu dei soccorsi riflettersi sulle facciate di cemento, mentre l’aria diventava ogni secondo più pesante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

terribile incendio in italia grattacielo in fiamme evacuate centinaia di persone alcuni portati in ospedale

© Thesocialpost.it - Terribile incendio in Italia, grattacielo in fiamme! Evacuate centinaia di persone, alcuni portati in ospedale

Leggi anche: Terribile incendio in Italia, grattacielo in fiamme! Evacuate centinaia di persone

Leggi anche: Ferrara, incendio al grattacielo: evacuate circa 200 persone

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tirateli fuori subito! Pauroso incendio nel cuore della città, fiamme e fumo: Vigili del Fuoco ancora al lavoro; Una scena devastante: schianto sulla provinciale, un groviglio di lamiere. Atroce!; E' lì sotto!. Valanga sulle montagne italiane, soccorsi in difficoltà per il vento fortissimo.

terribile incendio italia grattacieloPaura a Ferrara, rogo nella Torre B del grattacielo: evacuazione di centinaia di persone - inMomenti di paura nel grattacielo di via Felisatti, le fiamme sono partite dalla Torre B: centinaia di persone hanno dovuto abbandonare l'edificiocendio grattacielo ferrara soccorsi intossicati evacu ... notizie.it

terribile incendio italia grattacieloFerarra, incendio in un grattacielo. Evacuate 200 persone - Le fiamme sono scaturite dal vano contatori dell'edificio, la 'Torre B' di via Felisatti. tg.la7.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.