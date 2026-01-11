Terribile incendio in Italia grattacielo in fiamme! Evacuate centinaia di persone alcuni portati in ospedale

Nella notte italiana, un incendio ha coinvolto un grattacielo, causando l’evacuazione di centinaia di persone. Alcuni sono stati trasportati in ospedale a seguito delle ferite riportate. L’evento ha provocato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità, che stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

Il buio della notte è stato improvvisamente squarciato da un odore acre e pungente, un segnale silenzioso ma letale che si è insinuato nelle fessure delle porte mentre centinaia di persone erano ancora immerse nel sonno. In pochi istanti, il silenzio dei corridoi è stato sostituito dal grido d'allarme dei rilevatori e dal rumore frenetico di passi che cercavano una via d'uscita in una nebbia scura e impenetrabile. Molti abitanti si sono ritrovati prigionieri sui propri balconi, osservando le luci blu dei soccorsi riflettersi sulle facciate di cemento, mentre l'aria diventava ogni secondo più pesante.

Ferarra, incendio in un grattacielo. Evacuate 200 persone - Le fiamme sono scaturite dal vano contatori dell'edificio, la 'Torre B' di via Felisatti. tg.la7.it

