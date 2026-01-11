Terremoto La Strada chiede che venga realizzata la mappa sinottica delle disabilità
Dopo il terremoto che ha colpito Reggio Calabria, La Strada sottolinea l'importanza di realizzare una mappa sinottica delle disabilità. La richiesta mira a migliorare la pianificazione e la gestione delle emergenze, garantendo un’assistenza più efficace alle persone con bisogni speciali. La proposta si inserisce nel quadro delle criticità evidenziate dalla recente calamità, ribadendo l’esigenza di strumenti concreti per una risposta più adeguata alle esigenze della comunità.
Alla luce del terremoto che ha colpito ieri Reggio Calabria, il movimento La Strada torna a richiamare con forza le ragioni del voto contrario espresso oltre un anno fa al piano di Protezione civile presentato dall’Amministrazione comunale.Un voto contrario motivato in modo netto e formale da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
