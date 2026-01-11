Termini un fermato per il pestaggio del 57enne | la vittima è funzionario del ministero delle Imprese

Un fermo è stato disposto per il pestaggio di un uomo di 57 anni, funzionario del Ministero delle Imprese. Secondo un video diffuso, si vede un gruppo di circa sette-otto persone avvicinarsi alla vittima, dando inizio all’aggressione. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e identificare tutti gli autori coinvolti.

Aggressione a Termini, ridotto in fin di vita un funzionario del ministero delle Imprese. Fermato un cittadino tunisino - Un video mostrerebbe l’agguato da parte di un gruppo di persone avvenuto ieri sera. quotidiano.net

Aggressioni vicino alla stazione Termini a Roma: quattro persone fermate - Due pestaggi nella stessa zona a distanza di un’ora: un 57enne è in fin di vita, ferito anche un rider di 23 anni. liberoreporter.it

#Aggressioni alla Stazione #Termini a Roma. Il 57enne ferito gravemente al volto è in terapia intensiva, intubato, in prognosi riservata. È un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Grazie alle telecamere, fermato un 20enne, cittadino tuni x.com

I carabinieri di Termini Imerese hanno fermato un cinquantacinquenne di origine russa e un trentaquattrenne, ritenuti responsabili di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento - facebook.com facebook

