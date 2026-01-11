Termini un fermato per il pestaggio del 57enne | la vittima è funzionario del ministero delle Imprese
Un fermo è stato disposto per il pestaggio di un uomo di 57 anni, funzionario del Ministero delle Imprese. Secondo un video diffuso, si vede un gruppo di circa sette-otto persone avvicinarsi alla vittima, dando inizio all’aggressione. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e identificare tutti gli autori coinvolti.
In un primo video trapelato, si vedrebbero tra le 7 e le 8 persone che si dirigono verso la vittima per poi dare inizio al pestaggio. Per ora non vi sono certezze sul movente dietro l'aggressione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
