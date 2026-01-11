Termini sotto assedio dopo la duplice aggressione | denunce arresti ed espulsioni

Un funzionario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di 57 anni è stato vittima di un grave episodio di violenza nei pressi della stazione Termini, in via Giolitti. L’aggressione, avvenuta ieri sera, ha portato a denunce, arresti ed espulsioni, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza nelle aree pubbliche e di affrontare con fermezza i fenomeni di violenza.

È un 57enne funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy la vittima del feroce pestaggio avvenuto ieri sera nei pressi della stazione Termini, in via Giolitti. L'uomo è stato circondato e aggredito da un gruppo di 7-8 persone poco dopo le 22.15. Soccorso in gravi condizioni, è.

