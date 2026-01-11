Tentata rapina in via Piave residenti del Quartiere Ferrovia esausti | Serve l' Esercito

Una tentata rapina in via Piave ha acceso nuovamente i timori dei residenti del Quartiere Ferrovia, che chiedono interventi concreti per garantire la sicurezza. La richiesta di un maggior presidio, anche attraverso l’intervento dell’Esercito, riflette l’esigenza di azioni efficaci e durature. La domanda resta aperta: quanto deve ancora succedere prima che il quartiere diventi una zona sicura, con interventi quotidiani e concreti?

“Quanto deve accadere ancora prima che la sicurezza nel Quartiere Ferrovia diventi una priorità reale, misurabile, quotidiana?”. È l'interrogativo che si pongono i residenti del quartiere Ferrovia, dove nella giornata di oggi, 11 gennaio, è avvenuta una tentata rapina ai danni di una attività. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

