Tentata rapina in via Piave residenti del Quartiere Ferrovia esausti | Serve l' Esercito

Una tentata rapina in via Piave ha acceso nuovamente i timori dei residenti del Quartiere Ferrovia, che chiedono interventi concreti per garantire la sicurezza. La richiesta di un maggior presidio, anche attraverso l’intervento dell’Esercito, riflette l’esigenza di azioni efficaci e durature. La domanda resta aperta: quanto deve ancora succedere prima che il quartiere diventi una zona sicura, con interventi quotidiani e concreti?

