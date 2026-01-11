Tensione a bordo della Metro a Salerno | giovane insulta i pendolari anche i bambini

Nella tarda mattinata di oggi, si è verificato un episodio di tensione a bordo della metropolitana di Salerno, durante la corsa delle 13. Un giovane ha rivolto insulti ai pendolari presenti, inclusi alcuni bambini. L'episodio ha attirato l'attenzione, evidenziando problematiche legate alla sicurezza e al comportamento sui mezzi pubblici. La situazione è stata gestita dalle autorità, che stanno approfondendo quanto accaduto.

Momenti di tensione, nella tarda mattinata di oggi, a bordo della corsa della Metropolitana di Salerno delle ore 13.35 (partita dalla stazione ferroviaria), dove un ragazzo, a quanto pare privo di biglietto, ha iniziato ad offendere prima il controllore e poi anche gli altri pendolari con frasi.

