Tennis | Musetti sconfitta in finale da Bublik a Hong Kong Determinante il dolore al braccio

Lorenzo Musetti, attualmente tra i primi cinque tennisti al mondo, ha perso la finale di Hong Kong contro Aleksandr Bublik, con i parziali di 7-6, 6-3. Il match è stato influenzato da un dolore al braccio che ha limitato le sue performance. La sconfitta rappresenta un episodio importante nella stagione del tennista italiano, che continuerà a lavorare per migliorare e recuperare pienamente la forma.

E' stato determinante il dolore al braccio: Lorenzo Musetti, nuovo numero 5 al mondo, è stato sconfitto nella finale di Hong Kong in due set, 7-6, 6-3, dal kazako Aleksandr Bublik. Musetti ha pagato il fastidio al braccio ed è stato battuto per la settima volta consecutiva in una finale Atp, dopo un'ora e 39 minuti di gioco. Bublik, invece, ha conquistato il nono titolo della carriera ed entra per la prima volta nella top 10, scavalcando in classifica l'infortunato Jack Draper

Musetti, che sfortuna: problemi al braccio e ko in finale. A Hong Kong trionfa Bublik - L'azzurro ha lottato con i denti, ma dalla fine del primo set ha lamentato dei dolori: vittoria del kazako in due set ... tuttosport.com

Lorenzo Musetti ha perso la finale del torneo ATP 250 di tennis di Hong Kong x.com

Sei grande Lolloooo!!! Dopo una lotta meravgliosa, Lorenzo Musetti supera il russo Andrey Rublev in rimonta ed approda in finale nell'ATP 250 di Hong Kong. 6-7; 7-5; 6-4; il punteggio finale. Con questa vittoria il nostro tennista del cuore si colloca al quinto p - facebook.com facebook

