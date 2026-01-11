Tennis Musetti ko | nella finale di Hong Kong trionfa Bublik
Nella finale di Hong Kong, Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Aleksandr Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3. Il 23enne toscano, già qualificato come nuovo numero 5 del mondo, ha concluso così il torneo, perdendo in finale contro il kazako. Un risultato che chiude un’importante settimana per il giovane tennista e conferma la competitività del circuito internazionale.
Lorenzo Musetti è stato sconfitto nella finale di Hong Kong: il 23enne toscano, già certo di essere il nuovo numero 5 del mondo, è stato battuto 7-6, 6-3 dal kazako Aleksandr Bublik. Musetti ha pagato un fastidio al braccio ed è così uscito sconfitto per la settima volta consecutiva in una finale Atp, dopo un’ora e 39 minuti di gioco. Bublik, invece, ha conquistato il nono titolo della carriera. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Musetti ko in 2 set, Bublik trionfa a Hong Kong
Leggi anche: Hong Kong, Musetti ko in finale contro Bublik
Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko; Atp Hong Kong, Musetti vola in semifinale: Wong ko in due set; Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko; Impresa Musetti a Hong Kong: Rublev ko, finale e prima volta in Top-5.
Musetti, i dolori al braccio e le magie di Bublik costano caro: ko in finale a Hong Kong - Lorenzo, nuovo numero 5 del mondo ma condizionato da un problema al braccio destro, gioca alla pari solo nel primo set poi si arrende: sconfitto 7- gazzetta.it
Tennis: Musetti ko in finale contro Bublik che si aggiudica il torneo di Hong Kong - Le speranze di Lorenzo Musetti di vincere il torneo Atp 250 di Hong Kong si infrangono davanti al colosso kazako Alexander Bublik. tg.la7.it
Lorenzo Musetti ha perso la finale del torneo ATP 250 di tennis di Hong Kong x.com
Sei grande Lolloooo!!! Dopo una lotta meravgliosa, Lorenzo Musetti supera il russo Andrey Rublev in rimonta ed approda in finale nell'ATP 250 di Hong Kong. 6-7; 7-5; 6-4; il punteggio finale. Con questa vittoria il nostro tennista del cuore si colloca al quinto p - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.