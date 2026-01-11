Nella finale di Hong Kong, Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Aleksandr Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3. Il 23enne toscano, già qualificato come nuovo numero 5 del mondo, ha concluso così il torneo, perdendo in finale contro il kazako. Un risultato che chiude un’importante settimana per il giovane tennista e conferma la competitività del circuito internazionale.

Lorenzo Musetti è stato sconfitto nella finale di Hong Kong: il 23enne toscano, già certo di essere il nuovo numero 5 del mondo, è stato battuto 7-6, 6-3 dal kazako Aleksandr Bublik. Musetti ha pagato un fastidio al braccio ed è così uscito sconfitto per la settima volta consecutiva in una finale Atp, dopo un’ora e 39 minuti di gioco. Bublik, invece, ha conquistato il nono titolo della carriera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tennis, Musetti ko: nella finale di Hong Kong trionfa Bublik

Leggi anche: Musetti ko in 2 set, Bublik trionfa a Hong Kong

Leggi anche: Hong Kong, Musetti ko in finale contro Bublik

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko; Atp Hong Kong, Musetti vola in semifinale: Wong ko in due set; Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko; Impresa Musetti a Hong Kong: Rublev ko, finale e prima volta in Top-5.

Musetti, i dolori al braccio e le magie di Bublik costano caro: ko in finale a Hong Kong - Lorenzo, nuovo numero 5 del mondo ma condizionato da un problema al braccio destro, gioca alla pari solo nel primo set poi si arrende: sconfitto 7- gazzetta.it