Teheran | Usa e Israele bersagli se Trump attaccherà a causa delle proteste

Il presidente del parlamento iraniano ha dichiarato che, in caso di attacco statunitense, l'esercito americano e Israele saranno considerati bersagli legittimi. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, alimentate dalle recenti minacce di Trump e dalle proteste interne nel paese. La situazione rimane complessa e monitorata a livello internazionale, con possibili ripercussioni sulla stabilità nella regione.

Il presidente del parlamento iraniano ha avvertito che l'esercito americano e Israele saranno "bersagli legittimi" se l'America attaccherà la Repubblica Islamica, come minacciato dal presidente Donald Trump. Le dichiarazioni di Mohammad Bagher Qalibaf sono le prime ad aggiungere Israele alla lista dei possibili obiettivi di un attacco iraniano. Qalibaf, un sostenitore della linea dura, ha lanciato la minaccia mentre i legislatori si precipitavano sul podio del parlamento iraniano gridando: "Morte all'America!". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Teheran: "Usa e Israele bersagli se Trump attaccherà a causa delle proteste" Leggi anche: Proteste antigovernative in Iran, Teheran accusa Usa e Israele ma Trump rilancia: “L’Ayatollah potrebbe lasciare” Leggi anche: Proteste in Iran, Teheran accusa: “Violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Teheran: Usa e Israele bersagli se Trump attaccherà a causa delle proteste; Dalla Somalia all'Iran, dalla Siria al Venezuela: tutti gli attacchi sferrati dagli Usa da quando Trump è presidente. Teheran: "Usa e Israele bersagli se Trump attaccherà a causa delle proteste" - Il presidente del parlamento iraniano ha avvertito che l'esercito americano e Israele saranno "bersagli legittimi" se l'America attaccherà la Repubblica Islamica, come minacciato dal presidente Donald ... msn.com

PROTESTE IN IRAN, TEHERAN ACCUSA "AGENTI TERRORISTI" USA E ISRAELE I media statali iraniani rompono il silenzio sulle manifestazioni che hanno sconvolto il Paese durante la notte, sostenendo che "agenti terroristi" degli Stati Uniti e di Israele han - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.