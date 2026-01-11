Tavola da surf alla deriva | si teme uomo disperso in mare

Nella zona di Posillipo, alcuni residenti hanno segnalato una tavola da surf vuota che si è avvicinata alla riva, suscitando preoccupazioni per un possibile uomo disperso in mare. Le forze dell'ordine sono intervenute per verificare la situazione e avviare le ricerche, nel rispetto della sicurezza e della tranquillità della comunità.

