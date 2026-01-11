Tavola da surf alla deriva | si teme uomo disperso in mare
Nella zona di Posillipo, alcuni residenti hanno segnalato una tavola da surf vuota che si è avvicinata alla riva, suscitando preoccupazioni per un possibile uomo disperso in mare. Le forze dell'ordine sono intervenute per verificare la situazione e avviare le ricerche, nel rispetto della sicurezza e della tranquillità della comunità.
L'allarme è scattato quando alcuni residenti di Posillipo hanno avvistato una tavola da surf vuota raggiungere la riva. Un elemento che farebbe presupporre la possibilità che qualcuno sia caduto in mare, oggi molto agitato, e sia in balia delle onde. Da poco dopo le 14, gli uomini della guardia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
