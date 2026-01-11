Tanto per non tradire le aspettative che si sono create a fine anno

Per quanto desideriamo conoscere il futuro, molte situazioni rimangono imprevedibili, come la complessa evoluzione del conflitto globale attuale. La realtà ci insegna che, nonostante gli sforzi di analisi e previsione, certi eventi continuano a sorprendere e a generare incertezza. Questo testo si propone di riflettere sulla natura delle crisi mondiali, mantenendo un approccio sobrio e obiettivo, senza inutili allarmismi.

Se fosse sempre possibile prevedere l'esito della evoluzione di un fenomeno, ad esempio quello dell'attuale Guerra Planetaria, più cruenta di quella Mondiale, probabilmente si vivrebbe con meno angoscia. Stando a quanto è accaduto riguardo gli scontri a Teheran nelle scorse ore, probabilmente chi dovesse essere deputato a riportare l'evoluzione dei fatti si troverebbe il lavoro mezzo compiuto. La mente degli adulti di oggi troverebbe nei ricordi dei sopravvissuti al primo grande massacro compiuto a Tehran negli anni '60, la descrizione della bestialitá dell'ayatollah Khomeyni che attuò la prima delle rivoluzioni religiose contro la dinastia Pahlevi.

