Tanti sorrisi per la Befana di Riccione | dopo il rinvio per neve la festa conquista famiglie e bambini

A Riccione, la Befana ha finalmente fatto il suo ingresso, portando gioia e allegria tra le famiglie e i bambini. Dopo il rinvio causato dalla neve, la festa ha trovato il suo momento, offrendo un pomeriggio di momenti condivisi e sorrisi. Un’occasione per vivere un tradizionale appuntamento che, anche in condizioni climatiche avverse, resta un momento speciale per tutta la comunità.

Uno bel pomeriggio di stupore e curiosità ha accolto, oggi, i bambini di Riccione per l'appuntamento con la vecchina più amata, che ha finalmente fatto il suo ingresso in città dopo il rinvio causato dalla neve. Una folla di piccoli cittadini ha affollato il cuore del borgo per consegnare la.

