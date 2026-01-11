Durante le festività natalizie, la presenza di visitatori sulla Montagna pistoiese è aumentata grazie alle condizioni climatiche favorevoli, con temperature rigide e neve. Questo scenario ha incentivato l’afflusso di turisti, confermando l’interesse per questa zona anche in futuro. La combinazione di clima e paesaggi suggestivi continua a rappresentare un elemento attrattivo, contribuendo alla crescita del turismo locale durante tutto il periodo festivo.

"L’assist fornito dal clima, con temperature rigide e la neve conseguente, ha spinto le presenze sulla Montagna pistoiese durante le ultime festività natalizie, e promette ancora bene". A dirlo è Confcommercio, che ha sentito una serie di strutture alberghiere associate. Ovunque viene espressa soddisfazione per un andamento che, è l’auspicio attuale, può proseguire intatto nei prossimi giorni. "Il bilancio – spiega Pamela Ceccarelli, dell’albergo Sichi – è finora positivo. Ha nevicato proprio all’inizio delle feste e abbiamo visto molta gente, sintomo che le persone vengono volentieri. Molte sono famiglie che amano stare sulla neve assieme ai loro bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Tante presenze durante tutte le festività"

