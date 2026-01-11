Un grave incidente sull'A14 ha causato la morte di Alberto Stancari, imprenditore di 51 anni di Bologna. L'impatto, avvenuto in modo improvviso, ha portato alla tragica perdita della vita dell'uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. La dinamica dell’incidente è sotto approfondimento delle autorità competenti.

Tragico incidente in autostrada: è morto, in uno schianto che non gli ha lasciato scampo, Alberto Stancari, 51enne bolognese. L’uomo era alla guida di una Audi, quando con la sua auto ha tamponato ad alta velocità il camion che si trovava davanti a lui nella corsia di marcia. L’impatto è stato così violento da far terminare la corsa dell’autovettura sotto il rimorchio: il veicolo, infatti, si è infilato sotto l’autoarticolato. Sono esplosi tutti gli airbag e la macchina si è praticamente disintegrata. Stancari, nato nel settembre del 1974 a Bologna e socio fondatore di EsaProfessional, è spirato all’altezza del chilometro 21 dell’ A14 in direzione sud, tra il bivio con l’A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento fatale sull’A14 . Muore imprenditore di 51 anni

Leggi anche: Un’altra vittima sull’A14, fatale l’incidente in autostrada: avvocato muore in ospedale

Leggi anche: Collesalvetti, malore fatale a pochi passi da casa: muore imprenditore di 66 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L'incidente fatale su un'autostrada nello stato di Rio Grande do Sul, regione popolata da tanti emigranti italiani, soprattutto di origine veneta. - facebook.com facebook