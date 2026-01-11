Tajani | sostegno iranianino pena morte

Il governo italiano esprime preoccupazione per gli eventi in Iran, sostenendo le aspirazioni democratiche della popolazione. Si chiede alle autorità di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali dei manifestanti, condannando l’uso della pena di morte come misura repressiva. L’Italia invita a un impegno per il rispetto delle libertà e della dignità umana nel paese.

20.40 "Il Governo italiano segue con grande preoccupazione quello che sta accadendo in Iran. Sostengo le aspirazioni democratiche del popolo iraniano e chiedo alle Autorità di garantire diritti umani e le libertà fondamentali dei manifestanti e rinunciare alla vergognosa pena di morte come misura repressiva". Lo scrive su X il vicepremier Antonio Tajani."L'Italia,insieme ai partner Ue, protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo",aggiunge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

