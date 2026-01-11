Tajani | sostegno iranianino pena morte
Il governo italiano esprime preoccupazione per gli eventi in Iran, sostenendo le aspirazioni democratiche della popolazione. Si chiede alle autorità di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali dei manifestanti, condannando l’uso della pena di morte come misura repressiva. L’Italia invita a un impegno per il rispetto delle libertà e della dignità umana nel paese.
20.40 "Il Governo italiano segue con grande preoccupazione quello che sta accadendo in Iran. Sostengo le aspirazioni democratiche del popolo iraniano e chiedo alle Autorità di garantire diritti umani e le libertà fondamentali dei manifestanti e rinunciare alla vergognosa pena di morte come misura repressiva". Lo scrive su X il vicepremier Antonio Tajani."L'Italia,insieme ai partner Ue, protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo",aggiunge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Tajani:offese Mosca,più sostegno a Kiev
Leggi anche: Tajani: sostegno a aspirazioni democratiche del popolo iraniano
Tajani: l’Italia segue con preoccupazione la crisi in Iran, sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo - Il vice premier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha espresso forte preoccupazione per la situazione in Iran, dove da giorni sono in corso vaste ... laprimapagina.it
Tajani: sostegno a aspirazioni democratiche del popolo iraniano - Il Governo italiano 'esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran. notizie.tiscali.it
Tajani “Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano” - ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo italiano segue con grande preoccupazione quello che da giorni sta accadendo in Iran. iltempo.it
Tajani: “Assistenza alla comunità italiana in Venezuela dopo l’arresto di Maduro”. Il ministro degli Esteri assicura sostegno ai 170mila connazionali residenti nel Paese sudamericano e segue da vicino il caso del cooperante Trentini - https://www.ilmetropolitan - facebook.com facebook
Ho voluto essere qui a Crans-Montana per essere vicino ai familiari delle vittime, a coloro che nutrono una speranza di riabbracciare un proprio caro. Insieme alle autorità svizzere, a cui ribadiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno, stiamo facendo il pos x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.