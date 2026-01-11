Taglio del nastro per il piano -2 del parcheggio

È stato inaugurato il piano -2 del parcheggio di Monteprandone, alla presenza delle autorità locali e dei professionisti coinvolti. La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco Sergio Loggi, dell’ex sindaco Bruno Menzietti e degli esperti che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento. Questo nuovo livello si inserisce nel progetto di miglioramento della mobilità e della fruibilità del centro urbano.

Inaugurato il piano -2 del parcheggio di Monteprandone. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Sergio Loggi, con i vertici dell'amministrazione, l'ex sindaco Bruno Menzietti, l'architetto Danilo Spinozzi, progettista dei lavori dello Studio B3 di Grottammare, Genci Hoxha e Luca Corradetti rispettivamente legale rappresentante e direttore tecnico della ditta Tecnoedil che ha effettuato i lavori. "Oggi abbiamo restituito alla cittadinanza un'opera pubblica strategica per il borgo storico – ha dichiarato il sindaco Loggi – Con questi ulteriori posti auto, raggiungiamo la quota 140 stalli auto a servizio di residenti e turisti.

