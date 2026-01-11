Luciano Tagliaferri, figura di rilievo nel mondo scolastico, ricopre il ruolo di provveditore anche ad Arezzo, in un incarico temporaneo ma di grande responsabilità. Con un rapporto diretto con gli studenti e l’ambiente giovanile, la sua presenza rappresenta un punto di riferimento stabile e affidabile nel panorama dell’istruzione locale. La sua esperienza e dedizione contribuiscono a mantenere alta la qualità dell’educazione nel territorio.

Stava uscendo dalla Consulta dei Giovani, il mondo di Luciano Tagliaferri, quello a contatto diretto con gli studenti. E poi via, di corsa in Provveditorato. La nuova vita di Tagliaferri, da poco nominato direttore dell’ Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Ma non solo. Perché oggi Tagliaferri esercita anche il potere sostitutivo di dirigente scolastico provinciale per Arezzo e Siena. Tagliaferri, cosa è successo? "La scuola non può permettersi vuoti, nemmeno temporanei. Gli incarichi di Arezzo e Siena erano annuali e sono scaduti il 31 dicembre 2025. Io mi sono insediato il 29 dicembre: era oggettivamente impossibile avviare nuove procedure in due giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tagliaferri ’monarca’ della scuola. Provveditore anche ad Arezzo: "Un incarico transitorio ma pieno"

Leggi anche: Tagliaferri conquista la regione. Attesa in questi giorni la nomina a provveditore della Toscana

Leggi anche: Tagliaferri verso l'incarico di dirigente dell'ufficio scolastico della Toscana

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tagliaferri dirige anche Arezzo e Siena - La nomina di Luciano Tagliaferri alla guida delle scuole toscane ha portato ulteriori movimenti con in primis la necessità di sostituirlo al Convitto Vittorio Emanuele e al Liceo Piero della Francesca ... teletruria.it