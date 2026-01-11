Tafferugli prima di Como-Bologna agguato ultrà al bar | arrestati 2 tifosi ospiti altri 53 denunciati

Prima della partita Como-Bologna, si sono verificati disordini tra tifosi, con due ultras bolognesi arrestati e altri 53 denunciati. L’episodio ha avuto luogo prima del calcio d’inizio, coinvolgendo gruppi di supporter e causando tensioni nel contesto sportivo e cittadino. La vicenda sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza durante eventi sportivi, prevenendo comportamenti violenti e promuovendo il rispetto tra tifoserie.

Como, 11 gennaio 2026 – L'incontro di calcio Como-Bologna si è concluso con 53 tifosi bolognesi denunciati per rissa e 2 arrestati, per gli scontri del pre-partita. Sono inoltre stati denunciati anche 5 stranieri per aver falsificato i biglietti di accesso allo stadio. Lancio di oggetti e resistenza aggravata. La Polizia di stato di Como, dopo aver sventato il tentativo di un gruppo ultras bolognese di scontrarsi con i tifosi del Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per aver lanciato oggetti durante una manifestazione sportiva e per resistenza aggravat a a pubblico ufficiale, un bolognese di 34 anni e un ferrarese di 25 anni che aveva appena terminato di scontare due anni di Daspo per violazioni della stessa natura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tafferugli prima di Como-Bologna, agguato ultrà al bar: arrestati 2 tifosi ospiti, altri 53 denunciati Leggi anche: L'agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket. Gli ultrà arrestati: "Cè danno omicidio, li abbiamo sfondati" Leggi anche: Agguato al pullman dei tifosi di Pistoia: il 20enne Pellecchia parla di altri ultrà coinvolti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Como-Bologna, scontri prima della gara: 70 tifosi bolognesi portati in questura; Como-Bologna, scontri tra tifosi. Due arresti e settanta denunce; Scontri tra tifosi prima di Como-Bologna; Scontri fra tifosi prima di Como-Bologna: bottigliate tra ultras, minuti di tensione. Bus di tifosi del Bologna passa davanti al bar di supporter del Como: tafferugli - Video - Tafferugli tra tifosi del Como e del Bologna prima della partita di Serie A allo stadio Sinigaglia: un bus di tifosi rossoblù è volutamente uscito dall'autostrada in un punto non "concesso" senza effe ... gazzettadiparma.it

Como-Bologna, scontri tra tifosi. Due arresti e settanta denunce - Due pullman dei rossoblù non hanno rispettato il percorso arrivando a un punto di ritrovo degli ultras lariani. msn.com

