Sweden ‘highly critical’ of US rhetoric on Greenland and Denmark says PM

La Svezia esprime forti riserve rispetto alla retorica degli Stati Uniti rivolta a Groenlandia e Danimarca, considerandola potenzialmente dannosa per le relazioni internazionali. Il primo ministro svedese ha sottolineato l'importanza di un dialogo rispettoso e costruttivo tra le nazioni, evidenziando la necessità di mantenere un approccio diplomatico nelle questioni di rilevanza regionale e globale.

SALEN, Sweden, Jan 11 (Reuters) - Sweden is highly critical of the “threatening rhetoric” against Greenland and Denmark from U.S. President Donald Trump’s administration,. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

