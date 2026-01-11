Sweden ‘highly critical’ of US rhetoric on Greenland and Denmark says PM
La Svezia esprime forti riserve rispetto alla retorica degli Stati Uniti rivolta a Groenlandia e Danimarca, considerandola potenzialmente dannosa per le relazioni internazionali. Il primo ministro svedese ha sottolineato l'importanza di un dialogo rispettoso e costruttivo tra le nazioni, evidenziando la necessità di mantenere un approccio diplomatico nelle questioni di rilevanza regionale e globale.
SALEN, Sweden, Jan 11 (Reuters) - Sweden is highly critical of the "threatening rhetoric" against Greenland and Denmark from U.S. President Donald Trump's administration,.
