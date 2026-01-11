Svolta Juve cessione da 40 milioni | così il mercato può decollare

Da sportface.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente cessione da 40 milioni di euro rappresenta un punto di svolta per il mercato invernale della Juventus. Questa operazione permette di rafforzare le risorse finanziarie a disposizione, offrendo a Comolli la possibilità di acquistare i rinforzi richiesti da Spalletti. Un cambiamento che potrebbe influenzare positivamente la strategia e le prestazioni della squadra nel prosieguo della stagione.

Con la cessione da 40 milioni il mercato di gennaio della Juventus cambia completamente: ora Comolli può davvero regalare a Spalletti i rinforzi richiesti. Quasi sicuramente la Juve scenderà in campo lunedì sera contro la Cremonese senza nessun nuovo acquisto. Tuttavia Spalletti si augura che la prossima sia davvero la settimana decisiva per avere a . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, il Genoa fissa il prezzo per la sua cessione nel mercato di gennaio: a questa cifra l’operazione può considerarsi chiusa

Leggi anche: Calciomercato Juve, il nuovo modulo di Spalletti può incidere sul mercato: l’obiettivo è anticipare il Real Madrid. C’è una clausola da 20 milioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Juventus: svolta per il bomber, lo scambio accontenta Spalletti; I tormenti di Cambiaso nella Juve: senza connessione totale, meglio l'addio.

Cessione Juventus, nuova offerta dall’Arabia Saudita/ Offerta choc: 2 miliardi per convincere Elkann! - Dal punto di vista sportivo invece il passaggio della Juventus ad una proprietà saudita potrebbe essere una svolta positiva per la società e per tutti i tifosi bianconeri che diventerebbe senza ombra ... ilsussidiario.net

Svolta Juve? No, ma è un punto di partenza. E il ko con il Real boccia il mercato - Iniziamo dai ragionamenti facili, anche un po’ banali, ma tremendamente veri: se la Juventus avesse corso così, domenica scorsa, non avrebbe perso con il Como. tuttosport.com

Juventus, Elkann smentisce l’ipotesi di cessione: ‘Pienamente impegnati nel club’ - Puntualmente, però, questi rumors vengono smentiti e in queste ore ci ha pensato direttamente John Elkann, a Reuters ... it.blastingnews.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.