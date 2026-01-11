Dal 1° gennaio 2026, in Svizzera, in particolare nel Canton Vallese, è entrata in vigore una modifica alla legge edilizia cantonale. Questa nuova normativa introduce cambiamenti significativi nelle responsabilità relative alla sicurezza degli esercizi pubblici, con l’obiettivo di migliorare la tutela e l’affidabilità delle strutture. La riforma interessa operatori e gestori, richiedendo un’attenzione aggiornata alle nuove disposizioni legislative.

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore in Svizzera una modifica alla legge edilizia cantonale del Vallese che incide in modo profondo sul sistema delle responsabilità legate alla sicurezza negli esercizi pubblici. Una riforma che, in modo drammaticamente simbolico, è scattata poco più di un’ora prima dell’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, tragedia costata la vita a circa 40 persone e con oltre 110 feriti. Cosa prevede la nuova norma. La modifica normativa introduce il nuovo articolo 37 capoverso 5, stabilendo che l’autorità competente – comune o cantone – non risponde dei danni causati da violazioni commesse da committenti, proprietari o gestori di un’attività. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Svizzera, dal 1° gennaio 2026 nuova legge sulla sicurezza dei locali: cosa prevede

Leggi anche: Legge Bove, arriva la svolta per la sicurezza nello sport: ecco cosa prevede il nuovo disegno di legge. I dettagli

Leggi anche: Ecco cosa prevede la nuova legge sugli affitti brevi e cosa potrebbe cambiare per Parma

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Vignetta autostrada Svizzera 2026: quando è obbligatoria e quanto costa digitale - Adesiva o elettronica, ecco quando è obbligatoria la vignetta Svizzera 2026 e cosa si rischia senza averla. missionline.it