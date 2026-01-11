Svincolo a rischio da allargare | Fate presto

Dal 2019, nonostante accordi e protocolli tra Provincia di Lodi e i Comuni di Fombio, Codogno e San Fiorano, i lavori sull’ex area industriale di Via Emilia (ex sito Akzo Nobel) non sono ancora iniziati. L’intesa prevedeva investimenti per circa 600mila euro, destinati alla messa in sicurezza dello svincolo sulla Statale 9 e al rifacimento delle strade locali. Fate presto, l’attesa rischia di prolungarsi senza interventi concreti.

Quasi sette anni di carte, firme e protocolli, ma sull'asfalto non si è mossa una pietra. Era il 18 aprile 2019 quando la Provincia di Lodi e i Comuni di Fombio, Codogno e San Fiorano siglavano l'intesa per il recupero dell'ex area industriale di Via Emilia (l'ex sito Akzo Nobel), definendo oneri compensativi per 600mila euro totali, di cui mezzo milione destinato alla messa in sicurezza del pericoloso svincolo con la Statale 9 mentre altri 100mila per il rifacimento dei manti stradali nella zona del polo produttivo Mirandolina. Risorse certe, figlie di un accordo negoziato con il privato, che però sono ancora "congelate".

