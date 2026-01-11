Superlega la Sir può gioire | il 3-1 a Modena vale la vetta solitaria della classifica
La Sir Susa Scai Perugia ha ottenuto una vittoria importante contro Modena, con il risultato di 3-1, che le permette di salire in vetta alla classifica. Dopo una trasferta impegnativa in Champions League, la squadra si prepara a continuare il suo cammino nel campionato nazionale, affrontando con determinazione le prossime sfide. La vittoria contro Modena rappresenta un passo significativo nel percorso stagionale della squadra.
Non c'è tempo per rifiatare, ma questa non era certo una novità. Dopo la trasferta di Champions, portata a termine non senza difficoltà, la Sir Susa Scai Perugia era attesa ad un'altra sfida di grande importanza, quella con la Valsa Group Modena.In palio c'era la possibilità di issarsi da sola in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
