Enrico Camelio risponde alle recenti dichiarazioni di Mauro Suma, che aveva criticato duramente il tecnico del Genoa, De Rossi. Nel suo video, Camelio sottolinea l’importanza di rispettare le figure sportive e invita a evitare atteggiamenti di superiorità. La discussione si inserisce in un clima di confronto tra diverse opinioni sul mondo del calcio, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Botta e risposta social: “Questo non è stile, ma arroganza” “Porta rispetto a Daniele De Rossi”. Conclude così Enrico Camelio il suo video di risposta all’attacco di Mauro Suma contro il tecnico del Genoa. Suma contro De Rossi, Camelio contrattacca: “Mai una parola su Allegri” (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il coordinatore editoriale di Milan Tv aveva criticato De Rossi per il suo comportamento piuttosto acceso durante la partita di giovedì sera, facendo un confronto polemico con quello avuto nella sfida con la Roma. “ Si è ripreso dal torpore emotivo e giustificato di Roma-Genoa e c on noi sembrava morto da una tarantola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Suma contro De Rossi, Camelio non ci sta: “Mai una parola su Allegri”

