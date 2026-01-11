Successo per il primo anno di bike sharing a Udine quasi 70mila noleggi

Dopo un anno di attività, il servizio di bike sharing a Udine ha registrato quasi 70.000 noleggi, confermando la sua importanza nella mobilità cittadina. L'iniziativa ha contribuito a offrire un’alternativa sostenibile e pratica per spostarsi in città, integrandosi come parte integrante del sistema di trasporto locale. Questo risultato evidenzia l’interesse crescente dei cittadini verso modalità di mobilità più ecologiche e condivise.

A un anno dall'avvio del servizio, il bike sharing si conferma una componente ormai centrale della mobilità urbana a Udine. Il Comune di Udine ha tracciato il bilancio del primo anno del servizio a flusso libero, introdotto all'inizio del 2025 e gestito da RideMovi, registrando numeri in costante.

