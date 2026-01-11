Su che canale Musetti-Bublik oggi in tv ATP Hong Kong 2026 | orario programma streaming

Oggi in TV, la finale del torneo ATP 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik si svolgerà domenica 11 gennaio alle ore 08. L'incontro sarà trasmesso sui canali ufficiali e disponibile in streaming, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire dal vivo questa sfida tra i due tennisti. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione dell’evento.

Lorenzo Musetti affronterà Alexander Bublik nella finale del torneo ATP 250 di Hong Kong: l'appuntamento è per domenica 11 gennaio (ore 08.30 italiane, nella località cinese sono sette ore avanti rispetto a noi) sul cemento del Campo Centrale, dove andrà in scena un vibrante scontro diretto per la conquista del trofeo a sette giorni dall'apertura degli Australian Open, primo Slam della stagione che incomincerà il prossimo 18 gennaio sul cemento di Melbourne. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BUBLIK DALLE 8.30 Il toscano si presenterà all'appuntamento da nuovo numero 5 del mondo e incrocerà il numero 11 del ranking ATP (in caso di successo riuscirebbe a entrare in top-10 per la prima volta in carriera), contro cui è sotto per 2-1 nei precedenti disputati sul circuito maggiore: Bublik e bbe la meglio ai sedicesimi del Queen's nel 2022 e ai quarti di finale di Adelaide nel 2024, mentre Musetti si impose ai quarti di finale a Stoccarda nel 2024.

