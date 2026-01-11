Studenti che svolgono anche attività di caregiver familiari | varranno crediti per PCTO ed esonero tasse universitarie

Un nuovo disegno di legge in discussione al Consiglio dei ministri prevede tutele specifiche per i caregiver familiari. La proposta potrebbe garantire crediti formativi per i percorsi di alternanza scuola-lavoro (PCTO) e l’esonero dalle tasse universitarie agli studenti impegnati in attività di assistenza familiare. Questa iniziativa mira a riconoscere e sostenere il ruolo dei caregiver, facilitando il percorso educativo e universitario di chi si occupa di assistenza.

Un nuovo disegno di legge in arrivo al Consiglio dei ministri introduce nuove tutele per i caregiver familiari, con un impatto diretto anche sugli studenti che si occupano di assistenza. Per chi assiste un familiare e studia, sono previste due novità rilevanti: l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie e il riconoscimento dell'attività di cura come credito formativo nei percorsi scuola-lavoro.

