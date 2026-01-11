Stretta Trump sui migranti si riduce crescita popolazione americana

Negli Stati Uniti, le previsioni indicano una crescita della popolazione di circa 15 milioni di persone nei prossimi 30 anni. Questa stima, inferiore rispetto alle proiezioni precedenti, riflette le recenti politiche restrittive sui migranti adottate dall’amministrazione. La riduzione dell’immigrazione potrebbe avere implicazioni importanti sul tessuto demografico ed economico del paese nel lungo periodo.

(Adnkronos) – Washington – Negli Stati Uniti, la popolazione crescerà solamente di 15 milioni nei prossimi 30 anni, una stima molto inferiore a quelle degli anni precedenti. I motivi? Le dure politiche migratorie del presidente Donald Trump e un previsto calo del tasso della fertilità. La proiezione è stata pubblicata dall’Ufficio di Bilancio del Congresso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

