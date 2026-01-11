Stranger Things è finita ma il nostro rapporto con la sua squadra di eroi no Ecco quando e dove li rivedremo

Dopo dieci anni, la serie Stranger Things si è conclusa, lasciando un ricordo indelebile nei fan. Sebbene la storia si sia chiusa, i personaggi principali continueranno a essere presenti nel nostro immaginario. Scopri quando e dove potremo rivedere gli attori e approfondire le loro vicende, mantenendo vivo il legame con questa amata serie.

Dopo ben 10 anni in loro compagnia e un addio alquanto toccante, i protagonisti di Stranger Things conserveranno sempre un posto speciale nel cuore dei fan. In ogni parte del mondo, si sono formate comunità gigantesche e calorose, dentro cui ritrovarsi e confidarsi. In fondo, c'è chi è cresciuto in compagnia della serie, chi ci ha trascorso i momenti di festa, chi ha creato dei veri e propri eventi a tema. Non si può di certo prescindere da ciò che è diventato, in breve tempo, Stranger Things: più di un semplice fenomeno, lo show creato dai fratelli Matt e Ross Duffer è entrato nella Storia per tutta una serie di elementi, che partono dalla sfera artistica per arrivare a quella, molto più importante e definitiva, della vita.

