Storia e futuro in biblioteca Incontri d’autore a Carate Astrofisici e poeti in cattedra

Le potenzialità e i rischi dell’ intelligenza artificiale, i segreti del cosmo. E poi la poesia, la Seconda guerra mondiale e le idee di uno psicologo sui ruoli congiunti di scuola e famiglia. Cinque appuntamenti con le tante facce della cultura, per approfondire temi di attualità. È la rassegna “ Incontri d’autore “ organizzata a Carate dal Comune negli spazi della biblioteca civica in via Bernardo Caprotti. Giovedì alle 21 si discuterà di I.A. con Luca Botturi, docente dell’università Supsi di Locarno. Si proseguirà il 26 febbraio alla stessa ora con lo psicologo Luca Ceriani e con Raffaela Paggi, rettrice della Fondazione Grossman di Milano, che si confronteranno su “Ripartiamo insieme - Alleanza scuola famiglia“, mentre il 19 marzo toccherà alla letteratura con “Ossi di seppia cent’anni dopo: una proposta di lettura“, con lo scrittore, poeta, critico letterario e traduttore Giancarlo Pontiggia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

