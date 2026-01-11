Stop a Immensamente Giulia Sarcina | Un grande dispiacere

Francesco Sarcina ha annunciato lo stop dello spettacolo “Immensamente Giulia”, un musical rock ispirato alla storia dietro la hit “Dedicato a te” dei Le Vibrazioni. La decisione, comunicata con rammarico, segna la fine di questa produzione che aveva riscosso interesse fino a pochi giorni fa al Teatro Nazionale. La notizia rappresenta un momento di riflessione sul percorso artistico e sulle sfide del settore dello spettacolo dal vivo.

"A me resta solo il dispiacere di non fare questo spettacolo meraviglioso.", racconta Francesco Sarcina annunciando lo stop ad “ Immensamente Giulia ”, il musical rock ispirato alla storia vera annidata dietro la hit de Le Vibrazioni “Dedicato a te” in cartellone (fino a pochi giorni fa) al Nazionale dal 14 al 22 marzo. "Un lavoro scritto con estremo amore che non si farà perché, mi hanno comunicato i produttori, a venti giorni dalla conferenza stampa di presentazione non ha venduto abbastanza biglietti ", spiega il leader della band milanese, autore di testi e musiche, senza nascondere la delusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Francesco Sarcina: «Immensamente Giulia è la mia opera rock per riportare in vita Giulia sul palco. È stato un grande amore, ma l'ho fatta soffrire. Non dimenticherò mai la prima volta che le ho fatto ascoltare Dedicato a te»

