Stipendio supplenze brevi anche a gennaio pagamento dovrebbe essere regolare

Dopo la recente emissione del 15 dicembre, che ha sanato le mensilità di settembre per le supplenze brevi, si attende che i pagamenti successivi, inclusi quelli di gennaio, avvengano senza ritardi. Il Ministero ha confermato l’impegno a garantire la regolarità degli stipendi, offrendo maggiore certezza ai docenti incaricati di supplenze temporanee.

