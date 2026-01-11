Stazione senza pace | poliziotti presi a calci e testate da un giovane

Un episodio di violenza si è verificato a Bologna, dove due agenti sono stati aggrediti da un giovane. Dopo aver ricevuto calci e spintoni, uno di loro è stato colpito con una testata, riportando una ferita al volto, mentre l’altro ha subito percosse alla mano. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione crescente, evidenziando le difficoltà delle forze dell’ordine nell’affrontare situazioni di emergenza e di violenza urbana.

Bologna, 10 gennaio 2026 – Calci e spintoni. Poi una testata, fortissima, sullo zigomo, quasi al centro del volto, per uno; una ferita a una mano, dopo le percosse, per l'altro. Ancora paura in stazione, dove due agenti della Polfer sono stati aggrediti da un cittadino tunisino di 25 anni, che si è rifiutato di mostrare ai poliziotti in servizio i documenti per essere identificato. Anche questa volta, si tratta di una persona con a carico diversi precedenti penali, alcuni proprio per aggressioni. L'aggressione a 4 giorni dall'omicidio del capotreno. L'episodio violento avviene a quattro giorni dall' omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, che lunedì pomeriggio è stato barbaramente ucciso con una sola e fatale coltellata.

